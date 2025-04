Liberoquotidiano.it - "La prova più dura": il Papa a sorpresa a San Pietro

nte la celebrazione della Messa dedicata al Giubileo dei malati e degli operatori sanitari, monsignor Rino Fisichella ha condiviso con i fedeli presenti in piazza Sanun messaggio toccante: “A pochi metri da noi ildalla sua stanza a Santa Marta ci è particolarmente vicino e sta partecipando come tante persone deboli a questa santa eucaristia dalla tivù”. Le sue parole sono state accolte da un lungo applauso da parte dei partecipanti. Fisichella ha poi espresso la propria emozione nel prendere parte a questo momento così significativo, affermando: “Sono particolarmente contento e onorato di offrire la mia voce per leggere l'omelia che ha preparato per questa occasione”. Ha quindi dato lettura al messaggio cheFrancesco ha voluto indirizzare ai presenti. Nel suo testo, il Pontefice ha affrontato il tema della sofferenza e della fragilità umana: “Certamente la malattia è una delle prove più difficili e dure della vita, in cui tocchiamo con mano quanto siamo fragili”, ha scritto.