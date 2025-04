.com - Calcio a 5 / Serie B, il Corinaldo rimonta la Lisciani Teramo ed è promosso in Serie A2

In svantaggio di 3-0, la squadra di Tinti in Abruzzo pareggia 4-4 e ottiene il salto di categoria nella prima volta nella sua storia, 6 aprile 2025 – Al termine di una clamorosailvince il girone D diB ed èinA2 per la prima volta nella sua storia. Nella partita decisiva contro la, infatti, i biancorossi sono andati sotto di 3-0 nel primo tempo, ma sono riusciti a pareggiare sul 4-4 nella ripresa grazie ai gol di Pettinari, Micci, Mancini e Bronzini. Il Città di Chieti ha vinto 2-3 a Fano contro l’Eta Beta, agganciando in classifica i corinaldesi a quota 37: nela 5, però, non ci sono spareggi in caso di arrivo a pari punti della squadra giunta al primo posto, quindi ilha vinto il campionato per aver vinto gli scontri diretti contro i teatini (3-1 aalla 6^ giornata, sconfitta di 7-6 a Chieti alla 17^).