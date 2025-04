Basket Serie B Interregionale Senigallia soffre poi dilaga e avvicina la salvezza

Senigallia, 6 Aprile 2025 – La Goldengas soffre due quarti, dove il Mondragone, rinforzato nel torneo dall’arrivo di Preibys, si conferma più ostico di quello che dice la modesta classifica, poi dal terzo quarto rientra a contatto, torna a difendere come nelle giornate migliori e non c’è più partita.Altro successo per la squadra di coach Petitto sempre più vicina alla salvezza: finisce 87-68 ma è un punteggio che non deve ingannare, maturando in buona parte nel finale.Senigallia infatti parte bene, subito 8-2, ma poi subisce nel primo periodo, chiuso sotto 21-22 e soprattutto nel secondo, dove Mondragone raggiunge un vantaggio anche superiore alla doppia cifra andando al riposo lungo in testa 33-39. .com - Basket Serie B Interregionale / Senigallia soffre, poi dilaga e avvicina la salvezza Leggi su .com Goldengas sotto nei primi due quarti, poi con 6 uomini in doppia cifra batte Mondragone 87-68, 6 Aprile 2025 – La Goldengasdue quarti, dove il Mondragone, rinforzato nel torneo dall’arrivo di Preibys, si conferma più ostico di quello che dice la modesta classifica, poi dal terzo quarto rientra a contatto, torna a difendere come nelle giornate migliori e non c’è più partita.Altro successo per la squadra di coach Petitto sempre più vicina alla: finisce 87-68 ma è un punteggio che non deve ingannare, maturando in buona parte nel finale.infatti parte bene, subito 8-2, ma poi subisce nel primo periodo, chiuso sotto 21-22 e soprattutto nel secondo, dove Mondragone raggiunge un vantaggio anche superiore alla doppia cifra andando al riposo lungo in testa 33-39.

