Atalanta-Lazio | due squadre in difficoltà si giocano la Champions formazioni e orari tv

Bergamo 5 aprile 2025 - Non è ancora arrivato il momento di parlare di crisi, ma non c'è dubbio che il momento di queste duesia senza dubbio non positivo. La trentunesima giornata di Serie A è caratterizzata da diversi scontri al vertice, con in palio punti preziosissimi nella rincorsa alla. Il destino ha voluto che tra questi ci fossero di frontenel momento di maggioreda parte di entrambe lein stagione. Da una parte gli orobici, sempre più lontani dalla lotta allo scudetto, mentre dall'altra unache dopo aver tenuto a lungo il quarto posto in classifica, è caduta addirittura al sesto posto e ora deve rincorrere il Bologna. Per esorcizzare una potenziale crisi, il calcio d'inizio è fissato alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo nel tardo pomeriggio di domenica 6 aprile 2025.