Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasulla diramazioneSud risolto incidente tra il bivio per la diramazionesud San Cesareo la circone regolare in direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sul raccordo anulare per l'incidente avvenuto in precedenza e ora in via di risoluzione permangono le tra le uscite Pontina e Pescaccio sempre interna rallentamenti ma per traffico dalla Casilina l'appia in esterna file tra Pisana e Ponte Galeria e traffico intenso sulla statale Pontina direzione Latina con le da Spinea a Castel di Decima direzionerallentamenti da via di vaccareccia via di Trigoria e ricordiamo Infine per gli eventi che si conclude questa sera la 34a edizione di Romics Festival del fumetto inevitabili le ripercussioni sulle strade di accesso al polo fieristico in particolare sulla Portuense e sullaFiumicino Trenitalia potenziato il servizio Pay le informazioni per raggiungere la fiera con il trasporto sono consultabili sull'app di Astral infomobilità da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della