Lanazione.it - Vannacci, a Firenze con la tessera della Lega: “Avanti insieme”. Il grazie a Salvini e gli applausi da stadio

, 6 aprile 2025 – Il dado è tratto, Robertoha preso la sua decisione: appenderà al chiodo la divisa per indossare il gessato istituzionale. Ci ha scherzato su fino all’ultimo, fino al suo arrivo, alle 9 di questa mattina quando ha fatto il suo ingresso alla Fortezza per l'ultima giornata del congresso federaleche elegge nuovamente a segretario federale Matteoha aspettato l'ultimo giorno utile per palesarsi a, non ha partecipato al primo giorno di lavori del sabato. Al suo arrivo ha scherzato con i cronisti che gli chiedevano appunto dell'ipoteticomento e alle 11.15 ecco il momento spartiacque di questa domenica 6 aprile 2025 che segna per il partito fondato Umberto Bossi, un prima e un dopo: la consegnada militante da parte di Matteoa Robertoal centro palco del congresso.