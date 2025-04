Puntomagazine.it - Napoli, Vomero: Movida nella lente dei controlli, arrestato un pusher e denunciate quattro persone

: ilaveva la droga nascosta negli slip. tra i denunicati un 17enne e un 20enne armati di coltellostraordinari dei Carabinieridei quartierie San Carlo Arena. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri diun 31enne napoletano, sorpreso in possesso di diverse dosi di cocaina pronte per la cessione e di materiale per il confezionamento. 18 le dosi sequestrate, gran parte delle quali occultate negli slip. È ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.Un 17enne e un 20enne sono stati denunciati perché trovati con un coltello nelle tasche. Non sono mancati i parcheggiatori abusivi, due quelli denunciati. 7 i giovani segnalati alla Prefettura per uso di stupefacenti.Controllati anche 31 veicoli, tra cui due con targa estera.