Caos treni | ritardi fino a 80 minuti sulla linea Milano-Bologna e su tutta l' Alta Velocità

ritardi diffusi su tutta la rete ferroviaria nazionale, in particolare lungo l'asse Alta Velocità Milano-Roma. Una serie di incidenti e guasti ha causato ritardi superiori ai 60 minuti, mettendo in crisi non solo i collegamenti AV ma. Bolognatoday.it - Caos treni: ritardi fino a 80 minuti sulla linea Milano-Bologna e su tutta l'Alta Velocità Leggi su Bolognatoday.it Giornata nera per chi viaggiava in treno, con gravi disagi ediffusi sula rete ferroviaria nazionale, in particolare lungo l'asse-Roma. Una serie di incidenti e guasti ha causatosuperiori ai 60, mettendo in crisi non solo i collegamenti AV ma.

