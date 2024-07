Hanno scelto la sostituta Kate Middleton l’annuncio sulla principessa | chi prende il suo posto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Nuove notizie su, la futura regina che da febbraio combatte contro una forma di cancro non meglio specificata.della malattia era arrivato il 22 marzo con un video pubblicato dalla BBC e poco dopo dall’account social ufficiale della coppia reale: “È stato un enorme choc per me, dopo due mesi incredibilmente difficili. Ma sto migliorando e ogni giorno mi sento più forte”, aveva raccontato la 42enne Catherine nel video registrato, seduta su una panchina in un giardino e vestita con un maglioncino bianche a righe blu. “I test successivipoi rinvenuto il tumore. Dunque lo staff medico mi ha consigliato di intrare un ciclo di chemioterapia e l’ho appena iniziato. Ai miei figli dico: andrà tutto bene”, aveva spiegato ancora la prinicipessa, apparsa pubblicamente per la prima volta durante il Trooping the Colour, la cerimonia per festeggiare il compleanno del sovrano.