10 volte in 4 mesi | Joe Biden e il Parkinson filtrano indiscrezioni drammatiche

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Soltanto poche ore fa Joeha firmato di suo pugno una lettera inviata a tutti i parlamentari democratici in cui spiegava di essere "fermamente deciso a restare in corsa, uniamoci per battere Donald Trump". Insomma, il presidente degli Stati Uniti prova a mandare un messaggio perentorio, prova a scacciare le voci sul cambio in corsa dovuto alle sue condizioni, al fatto che sia apparso piùclamorosamente spaesato. In questo contesto, molti parlamentari dem negli ultimi giorni, dal disastroso confronto tv con Trump in poi, gli hanno chiesto di farsi da parte. La lettera va inquadrata, anche, come una risposta al "fronte del ritiro". Peccato che subito dopo la lettera siano filtrate nuove, inquietanti,. Il tutto subito dopo che lo staff del presidente si era apprestato a smentire lecirca il fatto chesarebbe stato colpito dal morbo di