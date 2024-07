Volley femminile ultimi test in vista di Parigi per le azzurre di Velasco contro la Serbia campione del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’Italia ha scelto ladelcome avversaria per le due amichevoli che anticiperanno la trasferta olimpica delledi. Dueprobantila formazione di Giovanni Guidetti, vice-d’Europa (sconfitta 2-3la Turchia lo scorso anno in finale) edelin carica. Di fronte, dunque, si troveranno la prima e la terza squadra classificate dell’ultimo Mondiale per dueimportanti in casa Italia soprattutto per non perdere il ritmo partita dopo il tour de force della VNL che ha visto leconquistare il successo in finaleil Giappone.comunicherà oggi in giornata le scelte indel torneo olimpico. In ballo ci potrebbero essere Sara Bonifacio e Ilaria Spirito che si giocheranno il posto di riserva (da quest’ano si può inserire una tredicesima giocatrice che può subentrare in caso di infortunio di una delle 12).