Napoli Coca Cola nuovo Global Training Kit Partner Bianchini | Una certificazione del valore globale del nostro brand

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ilrafforzano il loro legame con una nuovaship per la prossima stagione. Ora l’azienda diventaKit. Il loro logo sarà presente sui kit di allenamento. Il comunicato del: Sscrafforzano ulteriormente il loro legame, annunciando una nuovaship per la stagione 2024/2025. L’azienda, in Italia dal 1927 edel Club partenopeo dal 2022, assume ora il ruolo diKit, e sarà presente con il proprio iconico logo sul materiale utilizzato dalla Prima Squadra e dalla Primavera durante le sessioni d’allenamento e prima di tutte le gare ufficiali del. Questa collaborazione rappresenta un’importante evoluzione nei rapporti tra i dueed è l’ulteriore tappa del viaggio del Club con, marchio che ha una lunga storia di vicinanza allo sport unendo le persone e accompagnandole nei momenti di convivialità e passione condivisa.