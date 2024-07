Mark Zuckerberg a Castellammare con il suo mega yacht il regalo del sindaco per lui

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Difficile passare inosservati quando si è a bordo di un panfilo di lusso da 300 milioni di dollari con campo da basket e pista per elicotteri. E infatti sono molti coloro che hanno postato un video o delle foto delle vacanze italiane per. Il patron di Meta, quinto uomo più ricco al mondo con un patrimonio stimato di 137,7 miliardi di dollari secondo Forbes, nelle scorse ore ha ormeggiato il suo, il ‘Launchpad’, adi Stabia. Lo Stabia Main Port della città campana è l’unico porto nel Mediterraneo in grado di ospitare giga-grandi quanto quello di. E, scrive Fanpage, Luigi Vicinanza,di, ha fatto recapitare auna fornitura dei tipici biscotti locali, prodotti dalla ditta Cascone, il forno gestito da Peppiniello di Capua, storico timoniere dei fratelli Abbagnale.