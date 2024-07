Le Pen e la Destra hanno davvero perso? La verità sulle elezioni francesi che nessuno racconta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il secondo turno dellesi è chiuso, apparentemente, con il trionfo della sinistra, anche la più estrema, la “resistenza” non prevista di Macron e la sconfitta delle destre. O almeno è quello che stannondo i giornali. Ma è questa la? Se si vanno ad analizzare i voti ottenuti dai partiti al secondo turno, la faccenda è molto più complicata. E c’entra il sistema elettorale francese, che ha permesso gli accordi di desistenza fra i partiti che avevano come obiettivo di frenare l’ascesa del Rassemblement National con il ritiro “tattico” di alcuni candidati della sinistra o moderati per far confluire i voti su un solo candidato anti-Le Pen. Il “trucco” ha funzionato e il partito più rappresentativo dellafrancese è scalato al terzo posto per numero di parlamentari eletti.