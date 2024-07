I pediatri spiegano perché l’idea del senatore Claudio Borghi di eliminare l’obbligo vaccinale è una pessima idea

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) «Le vaccinazioni rappresentano uno degli strumenti più efficaci nella prevenzione delle malattie infettive. È definitivamente dimostrato che il loro ruolo è fondamentale per garantire la salute e il benessere dei bambini». La risposta della Società italiana dia (Sip) sull’emendamento deldella Legache vuoleco derubricandolo a una mera raccomandazione è arrivata. E ha toni molto duri, in cui Sip conferma la «ferma opposizione all’emendamento al decreto sulle liste d’attesa che prevede di trasformare in ‘raccomandati’ i vaccini contro morbillo, rosolia, parotite e varicella». Secondo i medici «in questo momento sarebbe irrazionale. In un contesto dove la disinformazione è diffusa – avvertono in una nota – una proposta di questo tipo rischia di compromettere la salute pubblica, mettendo in pericolo sia i singoli cittadini sia l’intera società».