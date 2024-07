Ecco la Maserati di Bozzoli | la nave e la fuga dove sta andando

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Che fine ha fatto Giacomo? Dal giorno della condanna definitiva in cassazione, il 1 Luglio scorso, per l'omicidio dello Zio Mario (gettato nel forno di fonderia di famiglia l'8 ottobre 2015 a Marcheno, nel Bresciano) di lui e della sua famiglia non si hanno più tracce. Lui si è sempre professato innocente, ma i carabinieri, una volta a casa sua nella villa di Soiano sul Garda, non lo hanno più trovato. Il 22 giugno è la data dell'ultima rilevazione dellaLevante diin Lombardia. All'estero è caccia all'uomo e di chi può averlo fiancheggiato nella, a questo punto pianificata in ogni dettaglio. Il suo documento è stato registrato negli alberghi di Cannes prima e Marbella poi e c'è la possibilità che si sia imbarcato con la sua auto per lasciare l'Italia.