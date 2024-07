Cena sotto le stelle al Rione Poggio a Uliveto Terme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Vicopisano 8 luglio 2024- L'estate del Comune di Vicopisano continua con tantissimi eventi. Il 13 luglio torna laalle, a, promossa dalla Pro Loco, in collaborazione con il. Prenotazioni entro giovedì 11 luglio. Convivialità, condivisione e divertimento per unain cui tanti tavoli si uniscono in strada per formarne uno solo e scambiarsi cibo, conoscenze, abbracci, sorrisi e parole!Le semplici regole dell'evento. Saranno a disposizione dei partecipanti tavoli, sedie e tovaglie. I piatti, i bicchieri, le posate e i tovaglioli dovranno essere in materiali biodegradabili e a carico dei commensali. Inoltre gli ospiti dovranno portare la, o in alternativa, acquistarla nelle attività locali, previa prenotazione.