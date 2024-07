Calciomercato Venezia il nuovo innesto arriva dalla Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ilscatta sul fronteed è pronto a regalare al tecnico Eusebio Di Francesco un calciatore di assoluta qualità e di grande prospettiva: si tratta di Tommaso Barbieri, terzino destro di proprietà della. L’intesa tra i club è stata raggiunta in prestito secco e il calciatore dovrebbere in città già nelle prossime ore per iniziare la nuova esperienza. Chi è Tommaso Barbieri Tommaso Barbieri è un calciatore italiano classe 2002 di piede destro. Si tratta di un terzino destro con possibilità di giocare anche a sinistra ed è in grado di disimpegnarsi anche nella metà campo avversaria.