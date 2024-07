Biden conferma ancora una volta che non si ritira dalla campagna elettorale La lettera ai democratici | Resto in corsa basta drammi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il presidente Usa Joenon ci sta. E cerca di far terminare le illazioni su un suo possibile ritiroper la Casa Bianca. In unainviata aidel Congresso, insiste sul fatto che non si farà da parte e che è ora di direal dramma interno al partito. «La questione di come andare avanti si discute ormai da oltre una settimana. Ed è ora che finisca», scrivenelladi due pagine di oggi, sottolineando che i dem hanno «un solo compito», cioè quello di sconfiggere a novembre il candidato presidenziale dei repubblicani Donald Trump. «Mancano 42 giorni alla Convention democratica e 119 alle elezioni politiche», ha dichiaratonella. «Qualsiasi indebolimento della determinazione o mancanza di chiarezza sul compito che ci attende aiuta solo Trump e ci danneggia.