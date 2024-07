Battiti Live 2024 | le anticipazioni cantanti artisti ospiti della prima puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 8 luglio 2024): lesu Canale 5, 8 luglioè il concerto dell’estate in onda dalle più belle locationPuglia, in onda su Canale 5 per cinque serate di grande musica a partire dall’8 luglio. Alla conduzione la coppia Ilary Blasi e Alvin. L’evento è stato registrato nei giorni scorsi. Sui palchi più belliPuglia tornano glie ipiù in voga con i tormentoni di questa estate. Ma chi sono glie idi questa sera? Ecco tutte le informazioni.In tutto sono previste cinque puntate. Le prime tre sono state registrate a giugno a Molfetta. Gliche si sono esibiti nel corso delle prime tre tappe sono Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, gli Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, i Boomdabash, i Blue, Capo Plaza, Clara, Cioffi, i ComaCose, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Guè, Holden, Il Volo, Irama, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mida, Mietta, Mr.