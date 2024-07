Pagelle MotoGP GP Germania 2024 | Bagnaia di forza Martin butta via vittoria e vetta Morbidelli redivivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)GPFrancesco10: fa tutto il possibile per mettere pressione ae alla fine raccoglie unache sembrava insperata. Già il secondo posto avrebbe rappresentato una gara eccelsa vista la tradizione con il Sachsenring, ma addirittura l’errore diator gli regala primaine la testa del Mondiale prima della pausa estiva e del matrimonio con Domizia Castagnini. Quartaconsecutiva, un altro weekend straordinario e una stagione che sta sempre più girando dalla sua parte dopo un inizio non semplice. Fenomenale. Marc Marquez 9,5: una gara fantastica anche quella del Cabroncito. Un fine settimana quello tedesco che non era cominciato sotto i migliori auspici, con la caduta durante le pre-qualifiche e la frattura del dito, oltre al dolore al costato.