LIVE Paolini-Keys 6-3 6-7 5-5 ritiro Wimbledon 2024 in DIRETTA | si ritira l’americana azzurra ai quarti Che brutto così

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SHELTON (2° MATCH DALLE 14.00) Si chiude qui unadolce-amara per l’Italia e per Jasmine, che è neidi. Un saluto sportivo e un ringraziamento! 16:41 L’scala anche un’altra posizione nel ranking WTA virtuale, è al momento numero 6 del mondo!!! Jessica Pegula, sesta, è appena a -17! 16:40 Adesso, un altro ostacolo americano rappresentato dalla vincente tra Emma Navarro e Coco Gauff. Difficile, ma non impossibile. A Jasminenulla è precluso. 16:38 Diventano quindi 5 le italiane ad essersi spinte fino a tre match dal titolo ai Championships: ci riuscirono prima di lei nell’era OPEN Laura Golarsa; Silvia Farina; Francesca Schiavone e Camila Giorgi.