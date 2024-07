LIVE Nuoto Europei juniores 2024 in DIRETTA | oro di Daniele del Signore nei 100 dorso Giulia Pascareanu è di bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.18 OROOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAA!!!!!! Daniel delsi impone in 54?68 davanti all’irlandese Shortt (54?74) e al ceco Krischke (55?18). Arriva dunque il decimo oro per la spedizione azzurra. 17.16 Questi i loro avversari: Goldin (Israele), Costatntinescu (Romania), Krischke (Repubblica Ceca), Shortt (Irlanda), Fadda-Sauvageot (Francia), Mork (Norvegia). 17.14 Al via i 100maschili, ci sono gli azzurri Davide Lazzari edel. 17.11 Vince la romena Silisteanu in 1’00?72 davanti all’ungherese Komoroczy (1’01?39) e alla spagnola Tonrath Nollgen (1’01?49), Benedetta Boscaro è ottava in 1’02?61. 17.08 Queste le avversarie dell’azzurra: Pyrili (Grecia), Tonrath Nollgen, Costa de Vincente (Spagna), Komoroczy (Ungheria), Silisteanu (Romania), Kinsman (Regno Unito), Lechevalier (Francia).