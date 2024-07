Il ballo dei detenuti A scuola di flamenco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) La forza del tallone che sbatte sul legno del pavimento, la leggerezza del ventaglio che si alza verso il cielo, la determinazione e la scoperta di sé, dell’altro e dello spazio intorno. Uno spazio che per qualche ora diventa aperto, senza limiti, senza sbarre. È questo il messaggio che sta alla base del corso disvolto nella casa circondariale Don Bosco di Pisa dalla ballerina e scrittrice Barbara Sarri che vive nel Comune di Casciana Terme e da anni con la sua associazione Bambino sarai tu, diffonde la pratica delanche a scopi sociali. Giovedì 4 luglio si è svolto l’evento Duende, a conclusione del corso, Un abanico per volare. Ie le detenute che hanno frequentato il laboratorio dihanno danzato tutti insieme nella sala polivalente del penitenziario per l’occasione allestita con i disegni realizzati durante il corso d’arte tenuto da Simona Rota.