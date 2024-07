Donne in giunta | Fantasia Staffolani e Bordoni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) E’ fitta di impegni l’agenda del sindaco Francesco Pirani, impegnatissimo a ultimare lache dovrebbe essere ufficializzata domani e, anche, a sedare i primi malumori nella coalizione. Ultimo rumors premono su Matteo Sabbatini, Monicae la new entry Paolo Strappato (Liste civiche), due delle liste di Sandro Antonelli, lui stesso e Federica, Michelaper Fdi e Graziano Palazzini (lista Pirani sindaco). A breve termine, ha detto, metterà mano alla macchina comunale e avvierà la fase sperimentale del maxiparcheggio per averlo aperto 24 ore su 24 ma, tra i progetti di più largo respiro, c’è quello della viabilità. Un tema molto sentito in città che domani tra l’altro si appresta a far fronte alla chiusura dei Tre archi per i lavori di restyling.