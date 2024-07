MotoGP Claudio Domenicali chiarisce | Ducati punta ancora sui giovani e su Marc Marquez…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Mettere i punti sulle i., amministratore delegato diCorse, ha voluto chiarire l’agire della Casa di Borgo Panigale inin merito alle scelte del mercato piloti. L’arrivo diMarquez nel team ufficiale nel 2025 è stato interpretato dagli addetti ai lavori come un cambio di strategia rispetto al passato., dunque, ha voluto precisare ai microfoni di Sky Sport il modus operandi. “Sono successe molte cose, abbiamo letto commenti di tipo diverso. È chiaro che abbiamo un po’ servito le carte, poi è iniziato un domino che in qualche modo ci ha portati ad avere una situazione per l’anno prossimo diversa, che però è il risultato delle decisioni che abbiamo preso. Da tempo noi abbiamo scelto dire suicome Pecco e portarli su.