Moto Gp Martin favorito assoluto in Germania Pecco deve guardarsi da Oliveira

(Di sabato 6 luglio 2024) Sachsenring, 6 luglio 2024 – Sarà probabilmente un gran premio diall’insegna di Jorge. Il pilota Pramac lo aveva anticipato dopo il dominio di Bagnaia ad Assen ‘al Sachsenring mi trovo bene’ e infatti ha chiuso il sabato con la pole position e la vittoria in Sprint Race, riportando a 15 le lunghezze di vantaggio sul campione del mondo. Il monomarca Ducati, con Bastianini e Morbidelli competitivi, può essere rotto dalla sorpresa Aprila Trackracing di Miguel, ottimo secondo in Sprint Race. Weekend difficile per Marc Marquez, vincitore otto volte al Sachsenring, a causa di una caduta al venerdì che gli ha causato la frattura del mignolo della mano sinistra. Il resto lo ha fatto Bradl in qualifica, ostacolandolo, con lo spagnolo che dovrà partire solo tredicesimo e, in un circuito dove è difficile sorpassare, rappresenta un problema nella lotta al podio.