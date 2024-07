Emergenza Sollicciano FdI | In arrivo 51 agenti Progetto nuovo edificio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 6 luglio 2024) FIRENZE –, FdI: “In51, dopo la rivolta nel carcere di Firenze in seguito al suicidio di Fedi, un detenuto di venti anni, FdI col deputato Fabrizio Rossi sabato 6 luglio annuncia l’di 51. Nonché “ungià disponibile per la realizzazione di un, grazie alla riprogrammazione delle risorse a cura del Comitato Paritetico Interministeriale per l’edilizia penitenziaria del novembre 2023, con lo stanziamento di quasi 500mila euro” Carcere diin cui la sindaca Sara Funaro venerdì 5 luglio è stata in visita insieme ai deputati Pd Emiliano Fossi e Federico Gianassi. Il giovane detenuto che si è suicidato aaveva presentato reclamo a febbraio scorso al tribunale di sorveglianza di Firenze con l’assistenza di Altro Diritto, aveva chiesto “il ripristino delle condizioni di salubrità, dovendo vivere in cella senza acqua acqua ma con cimici, muffa e topi“.