Davide Nicola a Cagliari | Porterò sempre Empoli nel cuore

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 6 luglio 2024): “nel”., il tecnico della storica salvezza dell’in serie A scrive ai tifosi dopo l’annuncio ufficiale delcome successore sulla panchina di Claudio Ranieri.in cui daconè in arrivo, manca ancora l’ufficialità, anche il difensore Sebastiano Luperto., c’è l’annuncio ufficiale della società sarda e anche la comunicazione di accordo per la risoluzione del contratto da parte dell’che nei giorni scorsi ha ufficializzato l’arrivo del neo tecnico D’Aversa.ringrazia: “Al tecnico e al suo staff, protagonisti della storica salvezza della passata stagione, va il sincero ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune per il futuro sportivo e professionale”.