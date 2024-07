Sportivi sexy e firmati | i look delle vip per l’allenamento

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non ci sono scorciatoie, le chiavi per avere un fisico al top sono due: corretta alimentazione e allenamento. Lo sanno bene le vip, che col corpo ci lavorano. Oltre a mettere i giusti alimenti nel piatto, le famose di casa nostra si dedicano con assiduità all’attività fisica. In palestra o all’aria aperta, le possibilità sono tantissime. Loro pubblicano le training session su Instagram, per la gioiafollower, che prendono anche spunto di sporty. A tutto colore Justine MatteraLo sport è (o almeno dovrebbe essere) un momento di allegria per il corpo e per la mente. Allora perché non abbigliarsi con tonalità accese? Sono tante le vip che si buttano sulle nuance frizzanti. Ciclista entusiasta, Justine Mattera si dedica anche al running. Prima di iniziare a correre, l’americana fa un po’ di stretching e mostra il suo outfit sportivo.