Re Carlo ultime notizie La battuta di cattivo gusto che Camilla poteva evitare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 5 luglio 2024) Resono stati accolti da una folla festante a Edimburgo, per uno degli eventi organizzati nella Royal Week. La Regina consorte non si è trattenuta e la suapoco elegante, per non dire di, a proposito di un bicchierino di whisky, è stata udito e riportata. Inutile dire cheevitarla.brindano col whisky Ma proprio per la loro spontaneità,sono molto amati, quantomeno la maggior parte dei sudditi li trova divertenti, perché ogni volta che partecipano a qualche evento, combinano qualcosa di fuori programma. Dopo la goffaggine del Re nel gestire cappello e mantello alla cerimonia dell’Ordine del Cardo, è toccato di nuovo afare una gaffe. In occasione della Royal Week e per celebrare i 900 anni dalla fondazione della città, sono stati allestiti a Edimburgo degli stand con le eccellenze dei prodotti scozzesi.