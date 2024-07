Quanto vale un post sui social | da Instagram a TikTok quanto si può guadagnare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 luglio 2024 – Se i compensi calano per gli influencer, ma il mercato nel suo complesso cresce, quali sono le piattaforme, secondo l’aggiornamento della tradizionale indagine della società di marketing digitale De.Rev, che vanno meglio e quali quelle che calano? Vediamo titolo per titolo. FacebookYouTube Altre piattaforme e tendenze Facebook La piattaforma è da tempo in fase calante sul fronte dell’influencer marketing. Oggi possiamo parlare di creator economy morente e non per l’assenza di utenti, ma per il cambiamento del loro comportamento online e per il contesto poco favorevole alla monetizzazione dei contenuti. Nell’ultimo anno, quasi tutti gli influencer hanno ridotto il numero di contenuti pubblicati rispetto all’anno precedente (-16,14% per le Celebrity, -34,11% per i Mid-tier e -30% per i nano) e diminuiscono sia il tasso di interazione medio con i contenuti, sia il tasso di crescita medio delle pagine Facebook (da 3,43% a 2,67% per le Celebrity, da 2,22% all’1% per i macro, da 9,22% a 7,79% per i Mid-tier) che diventa addirittura negativo per i Mega influencer (da 1,18% a -0,03%).