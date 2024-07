Lutto nel mondo del ciclismo | è morto Geminiani compagno di Coppi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ildello sport è inper la morte di Raphael, iconico ciclista scomparso all’età di 99 anni: era la più anziana maglia rosa vivente. L’ex atleta francese, riconosciuto per i suoi trionfi negli anni ’50, è nei ricordi degli appassionati diitaliani per via del rapporto con l’azzurro Fausto, in quanto i due sono stati compagni di squadra.ha conquistato 7 tappe al Tour de France, aggiudicandosi anche il titolo di miglior scalatore nel 1951. Una vita da leggenda dello sport, ben presente negli almanacchi, di certo non sarà dimenticata.neldel: èdiSportFace. .