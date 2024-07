I nuovi guai del killer in pensione Arrestato per traffico di droga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Riconvertirsi è sempre difficile, a maggior ragione quando si è in là con l’età. Ne sa qualcosa Ciro Magrelli, sessant’anni parecchi dei quali trascorsi in galera, che è statodalla polizia di Sondrio per essersi riconvertito a corriere dellaper conto di un clan di albanesi. Un reato neppure tanto grave per Magrelli il cui nome in passato è stato associato a ben altre imprese criminali. La più eclatante nel 1994 quando si conquistò l’appellativo di “di Mentone“ per un delitto consumato Oltralpe. Su commissione di Maria Teresa Piva, fece fuoco contro l’imprenditore Guido Sermenghi, ex marito della donna, senza, tuttavia, centrarlo e attingendo invece mortalmente Christian Ballestra che stava camminando sulla strada, a pochi metri dalla villa di Sermenghi.