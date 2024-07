Gli oli amici della pelle Idratano nutrono e proteggono dal sole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) La linea Oil mega di Soha Sardinia si arricchisce dell’Olio Rigenerante Viso SPF 20, ideale per la stagione estiva, ma non solo. Si tratta di un prodotto naturale al 93,4% per cento, ideale per concludere al meglio la beauty routine. Contiene 13 oli vegetali, essenziali per mantenere ladel viso idratata e nutrita, oltre che riparata dai raggi UV grazie ai filtri UVA e UVB ad ampio spettro, in grado di garantire una protezione quotidiana ottimale in qualsiasi stagione. I due filtri utilizzati da Soha Sardinia all’internoformula del nuovo Olio Rigenerante Viso SPF 20, Parsol Sheld e Uvinol E Plus, sono organici all’avanguardia, sicuri e rispettosi dell’ambiente. A questi, per rafforzare le difese, è stato aggiunto un complesso sinergico antiossidante, grazie ad alcuni attivi naturali come l’Olio di Karanja, il Pongamol e l’Acido Ferulico dall’effetto antiossidante.