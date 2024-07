Calciomercato Torino che manovre! Il sostituto di Buongiorno e il blitz in Brasile

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ildelè pronto ad entrare nel vivo. Il club granata è in contatto con il Napoli per sbloccare definitivamente la cessione di Alessandroper 35 milioni di euro più bonus. Nella serata di giovedì si è registrato l’inserimento dell’Inter ma il club azzurro è nettamente in vantaggio. Ilvaluta tre profili come possibili sostituti di. Secondo quanto riporta Sky Sport il club studia tre calciatori: Rayyan Baniya del Trabzonspor con una valutazione di circa 4 milioni, Pascal Struijk del Leeds United e Igor, ex Fiorentina attualmente al Brighton. IlinIlè vicinissimo a Welington, laterale classe 2001 del San Paolo. La trattativa è in una fase avanzata e la fumata bianca potrebbe arrivare già nella giornata di oggi, venerdì 5 luglio.