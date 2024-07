The North Sea | una storia vera ha ispirato il disaster movie?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 4 luglio 2024) TheSea,norvegese del 2021 diretto da John Andreas Andersen, non èad una, sebbene dipinga uno scenario verosimile; il crollo di una piattaforma petrolifera nell’oceano, con il conseguente sversamento in mare di tonnellate di materiali inquinanti. A fronte del disastro, spetterà alla protagonista, Sofia, sfidare il pericolo dei flutti per salvare il fidanzato Stian, intrappolato sul fondo marino dopo essersi a sua volta recato in soccorso dei feriti. La trama del film ha ricordato a molti recensori, un disastro naturale realmente accaduto, l’esplosione della Deepwater Horizon, una piattaforma petrolifera al largo del Golfo del Messico, esplosa a causa di una fuga di gas; l’incidente causò undici morti e diciassette feriti tra gli operai, risultando nel più grave disastro ambientale dellaamericana.