Rugby Mondiali U20 | prima vittoria per l’Italia Australia battuta 17-12

(Di giovedì 4 luglio 2024) Importante successo per, che trova laaiU20 dibattendo per 17-12 l’in una partita tirata fino agli ultimi minuti. Il primo tempo sorride agli Azzurrini, che dominano con le mete di Bellucci e Siciliano. La ripresa, invece, vede il ritorno dell’ma anche la grande reazione del, che si affida alla mischia ordinata e all’avanzamento palla in mano. Inoltre, negli ultimi dieci minuti la formazione azzurra riesce a tenere sempre la palla nei 22ni, non concedendo più occasioni. Con questasale al terza posto dietro proprio all’, in un girone che è dominato dall’Irlanda.U20:per17-12 SportFace.