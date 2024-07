Regione via libera alla legge istitutiva della Consulta Regionale Femminile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 luglio 2024 – Ok oggi in Consigliodel Lazio, presieduto da Antonio Aurigemma, con 23 voti a favore e 11 contro,proposta din. 117 del 29 novembre 2023, prima firmataria la consigliera Eleonora Berni, concernente: “Istituzioneper le Pari opportunità. Abrogazione25 novembre 1976, n. 58 (Istituzioneper le Pari opportunità) e successive modifiche”. Si ripristina in tal modo, con durata in carica di cinque anni e sede presso il Consiglio, un organismo che, come si evince fin dal titoloapprovata oggi, esisteva già, ma dal 2015, come ha ricordato nella sua relazione introduttiva la consigliera Berni, aveva cessato di essere operativo.