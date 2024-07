Questi ristoranti sono Apertissimi e contro la discriminazione alla comunità Lgbtqia+

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un badge apposto sulle vetrine del proprio locale che significa molto di più: una presa di posizionele discriminazioni ai danni dellasui luoghi di lavoro, e nello specifico all'interno delle cucine, troppo spesso registrate come «ambienti ostili» sia nel processo di assunzione sia in quello dell'impiego vero e proprio. L'iniziativa "Apertissimo" è promossa da Tuorlo Magazine ed Espressy.it, una società che si occupa di fare consulenza e formazione rivolte a realtà volenterose di implementare politiche di sostenibilità sociale, e prende spunto da alcuni studi sul tema del coming out sul luogo di lavoro e riguardo i timori che lo precedono o, in molti casi, lo annullano proprio. Timori e microaggressioni anche nella ristorazione Una recente rilevazione Istat-Unar, ad esempio, registrava come il 41,4% degli intervistati dichiarasse il proprio orientamento sessuale come uno svantaggio nell'ambito della propria professione, con otto persone su dieci vittime di microagressioni, queste ultime più frequenti nelle fasce degli impiegati più giovani.