Pubblicità investiti 10 miliardi | Un dovere sostenere la stampa

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Prevediamo, nel 2024, una crescita del mercato pubblicitario del 4,2 per cento, con oltre 10di investimenti". Così Lorenzo Sassoli de Bianchi, giunto a quello che definisce il "suo ultimo giro di danza" alla presidenza all’Associazione degli investitori pubblicitari, che passa a Marco Travaglia. "Sono passati 17 anni ma sono sembrati un secolo per la portata delle innovazioni che hanno cambiato i mezzi di informazione", aggiunge, guardando al tempo trascorso e all’incursione del digitale. Tuttavia, chiosa, "nessun mezzo è mai morto, semmai si ibridano". Ne è dimostrazione un dato: per la prima volta la raccolta pubblicitaria dei mezzi di informazione tradizionali sta crescendo più del digitale. "Un segnale di dinamismo", commenta.