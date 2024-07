Niente treni Taranto-Roma | non è stato possibile intervenire per tempo Assessora regionale su trasporto pubblico e turismo

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “La scelta di potenziare i collegamenti ferroviari in occasione di un evento di forte richiamo ha ottenuto ancora una volta un buon riscontro da parte dell’utenza. Questo dimostra che il binomio TPL/e cultura funziona e dobbiamo continuare su questa strada”. L’assessoreai Trasporti, Debora Ciliento, commenta così i dati delditalia Puglia diffusi dopo il weekend del Red Bull Cliff Diving a Polignano a Mare, in occasione del quale, in aggiunta agli 80in circolazione sulla linea Bari–Lecce, sono stati messi a disposizione tra Bari e Polignano a Mare 12straordinari registrando un incremento dei flussi di oltre il 40% rispetto ai precedenti weekend.