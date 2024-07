L’agenda della settimana | l’attaccante ha prolungato le vacanze Kean le visite solo nel weekend

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Prosegue la marcia d’avvicinamentoFiorentina all’inizio del ritiro estivo al Viola Park, il primo che prevederà la presenza dei tifosi sugli spalti dopo quello a porte chiuse di un anno fa. Per Biraghi e soci il giorno del ritrovo è fissato per l’8 luglio (salvo coloro i quali, per gli impegni con le Nazionali, si aggregheranno in un secondo momento) eppure già in questi giorni non sono stati i pochi i calciatori che hanno sfruttato la palestra e i campi del centro sportivo per tenersi in forma. Chi non vede l’ora di potersi allenare a Bagno a Ripoli è Moise, che ha scelto di prolungare di qualche giorno le suenegli Stati Uniti e di effettuare lemediche di idoneità direttamente a Firenze tra la fine di questae l’inizioprossima, in modo da poter iniziare a lavorare quanto prima coi nuovi compagni.