Bridgerton la direttrice del casting rivela | Ricevo audizioni indesiderate in pratica sono video di sesso

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 luglio 2024) La responsabile deldella serieha raccontato la complicata situazione in cui si trova a causa delle speranze dei fan. Ladirector della serie, Kelly Valentine Hendry, hato le conseguenze della popolarità della serie e iindesiderati che riceve. Durante un episodio del podcast Should I Delete That? si è parlato apertamente del lato negativo dei risultati ottenuti su Netflix. Le proposteHendry ha così raccontato che sta ricevendo innumerevoliindesiderati molto espliciti. da parte di persone che sperano di far parte degli interpreti della stagione 4. Ladirector diha spiegato: "Avviene ogni giornopiù incredibili, indesiderati. In