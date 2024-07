Gherardi promosso puntiamo a Cuoghi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Marcello Violi, trentun anni a fine estate, sarà anche nella prossima stagione il coach più giovane della A Elite di rugby. A lui, un recente passato da mediano azzurro e una erre leggermente blesa che ne tradisce i natali parmigiani, chiediamo a che punto è la campagna ’mercato’ del club dei Diavoli. "Non abbiamo mutato molto, anche perché avevamo tanti contratti lontani dalla scadenza. Miriamo più che altro a colmare qualche buco: in seconda linea e a numero 9, il ruolo di mediano di mischia che in pratica era coperto solo da Renton visto che io, da quando sono diventato allenatore, ho pressoché smesso di giocare. Un nove di valore ce lo siamo ritrovati, per così dire, in casa: Elia, reggiano, azzurro U19, faceva parte del Valorugby Under 18 e lo abbiamoin prima squadra".