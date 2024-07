Ciclismo Davide De Pretto conquista la prima vittoria da professionista! Splendido sigillo al Giro d’Austria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024)Deha vinto latappa in linea del, una frazione di 178 km con partenza e arrivo a Bad Tatzmannsdorf lungo un percorso vallonato che negli ultimi 30 km proponeva due GPM di terza categoria e uno strappo di 400 metri all’8,9% di pendenza media quando mancavano quattro chilometri al traguardo. L’alfiere del Team Jayco AlUla si è imposto in un finale veloce, precedendo di misura il portoghese Rui Oliveira (UAE Emirates) e il tedesco Niklas Behrens (Lidl-Trek). Il vicentino aveva cercato un allungo quando mancavano 3000 metri, ma è poi stato riassorbito nel gruppo. Dopo il triangolo rosso Behrens ci ha provato, rimontato però dal lusitano e da De, che ha avuto la meglio per qualche centimetro. Da segnalare la quarta piazza di Diego Ulissi (UAE Emiresta), il quinto posto di Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) e la settima posizione di Federico Biagini (compagno di Marcellusi).