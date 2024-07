Buongiorno Napoli Fabrizio Romano fa sognare i tifosi | l’aggiornamento è imperdibile – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Alessandroè sempre più vicino al. Ad annunciarlo è il giornalista esperto di calciomercato, che sul suo profilo X / Twitter fa il punto della situazione. Ilriparte dalla difesa. Stando a quelli che sono gli ultimi rumors di mercato, gli azzurri sono molto attivi per sistemare il proprio pacchetto difensivo. Nelle ultime ore arrivano conferme su Leonardo Spinazzola, prossimo ormai a vestire la maglia del. Inoltre, si attende anche l’arrivo di Rafa Marin, centrale in arrivo dal Real Madrid. Ma il nome principale indicato da Antonio Conte per il suo 3-4-3 è Alessandro: in queste ore, vanno avanti i colloqui tra le parti con l’obiettivo di arrivare quanto prima all’accordo definitivo sia con il calciatore che con il Torino.