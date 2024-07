Botte raggiri e minacce | così una prostituta ha rapinato un suo cliente

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 luglio 2024- Gli agenti della Polizia di Stato delle Volanti della Questura di Roma e del IV Distretto San Basilio hanno arrestato 3 persone, di origine romena, perché gravemente indiziate dei reati di rapina aggravata e lesioni personali. Nello specifico, gli investigatori sono intervenuti in viale dell’Università per una segnalazione di rapina ad opera di 3 persone e, giunti sul posto, hanno trovato il richiedente in strada, in forte stato di agitazione e con segni visibili di colluttazione, che ha subito indicato gli autori della rapina, tra cui una donna che aveva conosciuto grazie ad un annuncio su internet. Lo stesso, inoltre, ha raccontato che aveva già avuto vari incontri a pagamento presso l’abitazione della donna. In particolare, gli agenti hanno accertato che, lo scorso mese di maggio, dopo che l’uomo aveva lasciato l’appartamento della donna, quest’ultima lo aveva telefonato riferendogli di essere stata vittima di un furto a casa.