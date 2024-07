Aumentano i costi di gestione per le imprese di trasporti Unatras chiede intervento del Governo

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 3 luglio 2024): “Occorre introdurre modifiche normative che consentano agli autotrasportatori di recuperare automaticamente in fattura questo surplus di” Ancora aumenti per ledidenuncia che da lunedì 1 luglio le compagnie di navigazione hanno applicato un ulteriore aumento per il traghettamento dei veicoli. Un costo aggiuntivo che andrebbe ben oltre i 120 euro a mezzo che si aggiunge all’incremento del 70% registrato dall’associazione datoriale tra gennaio 2019 e gennaio 2024. La preoccupazione dei trasportatori è che la transizione ambientale si traduca in un costo che verrà sostenuto solo dall’ultimo anello della catena economica e che nel frattempo non si tenga conto dell’altrettanto importante fase di transizione economica e sociale che deve accompagnarsi ai passi in avanti da fare nella tutela dell’ambiente.