Wimbledon Rublev lo ha fatto di nuovo | i fan sono preoccupati Lui confessa | Sto cercando di migliorare È un processo e richiede tempo

(Di martedì 2 luglio 2024) Andreylo hadi. Come troppe volte è già successo nel suo recente passato, anche ail russo ha ceduto al nervosismo e ha cominciato a colpirsi violentemente con la racchetta sul ginocchio. Una, due, tre, quattro, poi cinque volte. Senza riuscire a fermarsi. È successo nel corso del terzo set del match di esordio dello Slam sull’erba di Londra: in quel momento il punteggio era ancora di un set pari. Poiha perso la partita 6-4 5-7 6-2 7-6(5) contro l’argentino Francisco Comesana, 23enne numero 122 al mondo al suo debutto assoluto a. Un’altra sconfitta imprevista per, che quest’anno chiude la stagione su erba senza nemmeno una vittoria e ora rischia di scendere ancora nel ranking Atp, dove attualmente occupa la sesta posizione.